Раскрыт дизайн флагманского Samsung Galaxy S25 Ultra

В сети появились фотографии макета будущего флагманского смартфона Samsung Galaxy S25 Ultra. Демонстрирующие дизайн устройства изображения были опубликованы авторитетным инсайдером Стивом Хеммерстоффером, также известным как OnLeaks, на его странице в соцсети X (ранее Twitter).

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Судя по фото, Samsung Galaxy S25 Ultra получит практически идентичный предшественнику дизайн с небольшими отличиями. Самое заметное изменение кроется в обновленном внешнем виде блока камер и немного закругленных уголках корпуса.

Также ранее инсайдеры сообщали, что Galaxy S25 Ultra предложит более тонкие рамки вокруг дисплея, что подтвердить макетом OnLeaks пока не может.

Официальная презентация смартфонов линейки Samsung Galaxy S25 ожидается в январе 2025 года. Всем моделям этой серии приписывают использование флагманского чипа Qualcomm Snapdragon 8 Elite вне зависимости от региона продаж. Например, в европейских странах модели Galaxy S24 оснащены фирменными чипами Exynos 2400, тогда как в США предлагаются версии на базе Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy.