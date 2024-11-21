Найден скрытый текст в древней рукописи Корана

В Национальном музее Заида в Абу-Даби обнаружен скрытый текст в древней рукописи «Голубой Коран», датируемой более чем тысячелетием, которая считается одним из шедевров исламского искусства. Об этом в четверг, 21 ноября, сообщает WAM.

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Голубой Коран написан между концом IX века и началом X века. Национальный музей Заида хранит пять страниц книги.

С помощью спектрозональной съемки, позволяющей увидеть детали, невидимые невооруженным глазом, специалисты обнаружили под иллюстрацией на пергаменте фрагмент суры Ан-Ниса. Предполагается, что создатели рукописи таким образом скрыли ошибку каллиграфа, так как не хотели выбрасывать дорогой пергамент, передает агентство.