Ученые нашли древнейший алфавит в сирийской гробнице

Американские археологи из Университета Джона Хопкинса нашли древнейший на сегодня пример алфавитной письменности в истории человечества в ходе раскопок гробницы на территории Сирии. Открытие представили на ежегодном собрании Американского общества зарубежных исследований (ASOR).

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Ученые обнаружили покрытые символами глиняные цилиндры длиной с человеческий палец в захоронении бронзового века в месте Умм-эль-Марра, где располагался один из древнейших городов Ближнего Востока.

Кроме того, там же были найдены шесть скелетов, золотые и серебряные украшения, кухонная утварь, наконечник копья и целые керамические сосуды.

Радиоуглеродное датирование показало, что алфавитные цилиндры были созданы около 2400 года до нашей эры, что примерно на 500 лет старше самых старых известных примеров письменности.