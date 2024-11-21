"Прогресс" привезет на МКС новогодние подарки для космонавтов

Пуск ракеты Союз 2.1а с грузовым кораблем "Прогресс МС-29" пройдет в четверг на космодроме Байконур. Корабль доставит на Международную космическую станцию (МКС) больше 2,4 тонн грузов, сообщили журналистам в Роскосмосе.

© Иван Вагнер/ Роскосмос/ ТАСС

Старт ракеты, на которую нанесен логотип Года Семьи, намечен на 15:22 мск с площадки номер 31 (стартовый комплекс "Восток") космодрома Байконур. Примерно через 9 минут корабль отделится от третьей ступени ракеты, а через 50 часов сблизится с МКС. Стыковка грузового корабля с модулем "Поиск" запланирована на 23 ноября 17:36 мск.

Это будет четвертый в этом году запуск корабля "Прогресс МС", а также седьмой пуск ракеты с космодрома Байконур.

Новогодние подарки и научное оборудование

"Грузовик" доставит на МКС 2 487 кг грузов, среди которых 869 кг топлива дозаправки, 420 л питьевой воды и 43 кг сжатого азота, а также 1 155 кг материалов и оборудования в сухом отсеке, в том числе для экспериментов Вампир (выращивание кристаллов в электровакуумной печи), БТН-Нейтрон-2 (изучение спектра нейтронов), 3D-печать (трехмерная печать из полимеров) и другое.

Как ранее рассказал ТАСС начальник отдела космического питания НИИ пищеконцентратной промышленности и специальной пищевой технологии Андрей Ведерников, на транспортном "Прогрессе МС-29" на станцию отправятся для космонавтов сушеные оленина и конина, рыбные, мясные и овощные консервы, хрен, аджика и горчица к ним, супы, творог, каши, кофе, какао, чайные напитки, а также свежие фрукты и сладости. По словам космонавта Алексея Овчинина, корабль также доставит на станцию новогодние подарки.

"Прогресс МС" - российский автоматический космический корабль, который создавался специально для обслуживания орбитальных станций. Используется для доставки на МКС различных грузов (топлива, научного оборудования, кислорода, воды, продовольствия), а также для корректировки ее орбиты.