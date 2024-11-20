Раскрыта стоимость ультракомпактного ноутбука GPD Pocket 4

Компания GPD полноценно представила ультракомпактный ноутбук Pocket 4 на базе процессора AMD Ryzen AI 300, раскрыв его стоимость. Об этом сообщает портал Tom's Hardware.

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Впервые анонсированный в августе мини-ноутбук GPD Pocket 4 будут предлагать по цене от $895 за модель Ryzen 7 8840U на базе AMD Zen 4 до $1466 за версию на Ryzen AI 9 HX 370 с 64 ГБ ОЗУ и SSD на 2 ТБ.

Отличительной чертой этого устройства являются его компактные размеры: 207х145х22 мм и вес 770 г. Ноутбук оснащается 8,8-дюймовым дисплеем с разрешением 2,5K (2560х1600 пикселей), частотой обновления 144 Гц и яркостью 500 нит, который может поворачиваться на 180 градусов, превращая ноутбук в планшет.

Также новинка выделяется наличием модульного блока, который может включать порты USB-C и HDMI, а также RS-232 или блок KVM. Отмечается, что в Pocket 4 отсутствует порт OCuLink, поэтому для использования внешней видеокарты пользователям придется использовать USB4.

В отличие от многих других устройств в этом сегменте, GPD Pocket 4 не позиционируется как портативная консоль — вместо этого его представляют как мини-ноутбук.