Предсказано уменьшение человеческого мозга

Ученые предсказали возможное влияние искусственного интеллекта (ИИ) на эволюцию человека, которое может выражаться в уменьшении мозга. Результаты исследования опубликованы в журнале The Quarterly Review of Biology.

Исследование анализирует эволюционные последствия взаимодействия человека и ИИ через призму естественного отбора. Ученые проводят аналогии с процессами, происходившими при одомашнивании растений, животных и культур, предполагая, что использование ИИ может привести к изменениям в наследственных признаках и эволюционных механизмах.

Метод исследования основан на анализе биотических взаимодействий между организмами, таких как отношения хищник-жертва или хозяин-паразит. Такой подход помогает рассмотреть способы, которыми технологии ИИ могут воздействовать на человеческие характеристики через изменение социальной динамики, репродуктивного поведения и когнитивных процессов.

Полученные данные показывают, что взаимодействие человека и ИИ все больше напоминает человеческие социальные отношения. Это особенно проявляется в области виртуального общения, знакомств и социальных связей. Влияние ИИ на такие аспекты, как построение близости, конкуренция за партнера и взаимодействие в системе правосудия, может изменять эволюционные тенденции.

Среди возможных прогнозов исследователи выделяют ускорение трендов в сторону уменьшения размеров мозга, изменения концентрации внимания, адаптацию типов личности и влияние на расстройства настроения. Предполагается, что изменения в социальной динамике, вызванные ИИ, могут затронуть эволюцию поведения и взаимодействия между людьми.

Исследование подчеркивает, что, хотя непосредственное влияние ИИ на биологическую эволюцию человека может быть ограниченным, его воздействие на культуру и благополучие людей уже значительное. Однако предсказание долгосрочных эволюционных изменений остается сложной и неопределенной задачей, учитывая быстроту технологических изменений и их влияние на общество.