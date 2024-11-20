Названы самые популярные смартфоны в разных регионах

Аналитическая компания Kantar опубликовала рейтинг популярных смартфонов на разных рынках по итогу третьего квартала 2024 года.

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Лидером продаж в четырех из пяти регионов оказался базовый iPhone 15, за исключением Китая, где на первом месте значится iPhone 15 Pro Max. В США iPhone доминирует, занимая все пять первых позиций, в то время как в Австралии единственным устройством на Android в топ-5 стал среднебюджетный Samsung Galaxy A55.

Несмотря на лидерство iPhone 15, в Европе второе место занимает Samsung Galaxy A55, а в Японии — Google Pixel 8a. На рынке Японии и Китая наблюдается наибольшее разнообразие брендов: в списке бестселлеров Японии — Sharp Aquos Wish3, а в Китае популярностью пользуются также Huawei Pura 70 и Xiaomi 14.

Эксперты Kantar ComTech также отметили, что глобальные объемы продаж за третий квартал 2024 года снизились на 2% в годовом исчислении. Это объясняется ослаблением спроса в Китае и Японии. Значительный рост продаж смартфонов составил в США (+21%), на пяти крупнейших рынках Европы (+13%) и в Австралии (+19%).