В Крыму нашли уникальный клад

Ученые КФУ им. В.И. Вернадского и Института археологии Крыма РАН обнаружили в могильнике Алмалык-дере в Бахчисарайском районе Крыма клад с золотыми и серебряными женскими украшениями V-VI веков. Об этом сообщает РИА Новости.

Находка была сделана на участках, где раньше не проводились исследования. Как рассказал и.о. декана исторического факультета КФУ им. В.И. Вернадского Валерий Науменко, обнаружены погребальные комплексы разного времени с конца IV — первой половины V веков и до VI века.

В числе находок — фибулы, золотые серьги, элементы поясного набора (заклепки) и обувные пряжки, а также выполненные из золотой фольги нашивные украшения-аппликации, которые могли украшать ворот платья.

Ранее российские археологи обнаружили в Великом Новгороде рекордный по своей величине клад из серебряных украшений и монет, заложенный в последнюю четверть X века. Он стал третьей подобной находкой на территории города, сделанной при изучении слоев, относящихся к первым десятилетиям существования Великого Новгорода.