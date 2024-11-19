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В Крыму нашли уникальный клад

Ученые КФУ им. В.И. Вернадского и Института археологии Крыма РАН обнаружили в могильнике Алмалык-дере в Бахчисарайском районе Крыма клад с золотыми и серебряными женскими украшениями V-VI веков. Об этом сообщает РИА Новости.

В Крыму нашли уникальный клад
© РИА Новости

Находка была сделана на участках, где раньше не проводились исследования. Как рассказал и.о. декана исторического факультета КФУ им. В.И. Вернадского Валерий Науменко, обнаружены погребальные комплексы разного времени с конца IV — первой половины V веков и до VI века.

В числе находок — фибулы, золотые серьги, элементы поясного набора (заклепки) и обувные пряжки, а также выполненные из золотой фольги нашивные украшения-аппликации, которые могли украшать ворот платья.

Ранее российские археологи обнаружили в Великом Новгороде рекордный по своей величине клад из серебряных украшений и монет, заложенный в последнюю четверть X века. Он стал третьей подобной находкой на территории города, сделанной при изучении слоев, относящихся к первым десятилетиям существования Великого Новгорода.

Наука и техника
Валерий Науменко
РАН
Республика Крым
Находка