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Шадаев: Минцифры РФ хочет обязать операторов связи использовать ИИ

Минцифры РФ планирует обязать операторов связи использовать искусственный интеллект (ИИ) для выявления попыток воздействия на абонентов. Об этом сообщил глава ведомства Максут Шадаев.

Операторов связи хотят обязать использовать ИИ
© m24.ru
"Операторы с этим экспериментируют для защиты своих абонентов, предлагают как допуслугу. Нам кажется, что это должно быть обязательно", – цитирует его РИА Новости.

По словам главы ведомства, в настоящее время обсуждается большой пакет мер по антифроду. Министерство также намерено сформировать базу биометрических образцов мошенников, подчеркнул Шадаев.

"Это достаточно серьезная мера", – сказал он.

Как считает министр, если биометрический образец афериста попал в единую базу, то после этого его голос должен распознаваться ИИ. Такие соединения будут блокироваться, добавил он.

Между тем стало известно, что Роскомнадзор будет дополнительно прорабатывать основания по блокировке звонков в мессенджерах, если они нарушат законодательство РФ по борьбе с мошенниками. По словам главы ведомства Андрея Липова, приложение должно будет запросить разрешение от пользователя на прием звонков из-за границы или не из контактов телефона. В таком случае РКН сможет вводить временные запреты.

Наука и техника
Максут Шадаев