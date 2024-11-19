Операторов связи хотят обязать использовать ИИ

Минцифры РФ планирует обязать операторов связи использовать искусственный интеллект (ИИ) для выявления попыток воздействия на абонентов. Об этом сообщил глава ведомства Максут Шадаев.

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"Операторы с этим экспериментируют для защиты своих абонентов, предлагают как допуслугу. Нам кажется, что это должно быть обязательно", – цитирует его РИА Новости.

По словам главы ведомства, в настоящее время обсуждается большой пакет мер по антифроду. Министерство также намерено сформировать базу биометрических образцов мошенников, подчеркнул Шадаев.

"Это достаточно серьезная мера", – сказал он.

Как считает министр, если биометрический образец афериста попал в единую базу, то после этого его голос должен распознаваться ИИ. Такие соединения будут блокироваться, добавил он.

Между тем стало известно, что Роскомнадзор будет дополнительно прорабатывать основания по блокировке звонков в мессенджерах, если они нарушат законодательство РФ по борьбе с мошенниками. По словам главы ведомства Андрея Липова, приложение должно будет запросить разрешение от пользователя на прием звонков из-за границы или не из контактов телефона. В таком случае РКН сможет вводить временные запреты.