Минюст США потребует через суд обязать Google продать Chrome

Министерство юстиции США собирается просить суд обязать корпорацию Google продать свой популярный интернет-браузер Chrome. Об этом со ссылкой на осведомленные источники пишет Bloomberg.

По данным издания, представители Минюста намерены обратиться к судье Федерального суда округа Колумбия Амите Мехте, который ранее признал, что компания Google незаконно монополизировала рынок поиска.

Власти США хотят добиться продажи компанией браузера Chrome, так как он представляет собой «ключевую точку доступа», через которую используется и сам поисковик Google. При этом отмечается, что доля Chrome на рынке США составляет 61%.

«Обладание самым популярным в мире веб-браузером является ключевым для рекламного бизнеса Google. Компания может видеть активность зарегистрированных пользователей и использовать эти данные для более эффективного таргетирования рекламных акций, которые приносят большую часть ее дохода. Google также использует Chrome для направления пользователей к своему флагманскому продукту ИИ Gemini», - говорится в статье.

В свою очередь вице-президент Google по вопросам регулирования Ли-Энн Малхолланд заявила изданию, что Минюст США продвигает «радикальную программу, которая выходит далеко за рамки юридических вопросов в этом деле».

«Если правительство будет таким образом влиять на ситуацию, это нанесет ущерб потребителям, разработчикам и технологическому лидерству США именно в тот момент, когда это больше всего необходимо», - подчеркнула она.

В Министерстве юстиции отказались от комментариев.

Напомним, что Google обвиняют в выплате 10 млрд долларов ежегодно на основании соглашений о распределении доходов производителям смартфонов, операторам беспроводной связи и другим организациям, которые согласились использовать приложения компании по умолчанию. Это якобы позволило IT-гиганту сохранить доминирующее положение на рынке интернет-поиска.

Сейчас Минюст США пытается доказать, что Google злоупотребил монополией на поиск и некоторые виды рекламы. Компания отрицает обвинения и считает, что ее деловая практика законна.