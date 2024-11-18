MacBook Pro на M4 получили дисплеи на квантовых точках

В новых моделях MacBook Pro 14 и 16 компания Apple перешла на использование дисплеев с технологией квантовых точек, не афишируя это нововведение во время презентации.

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Генеральный директор Display Supply Chain Consultants Росс Янг с уверенностью утверждает, что в дисплеях MacBook Pro M4 применяется технология квантовых точек. Она обеспечивает значительно более широкий цветовой диапазон по сравнению с предыдущими моделями. Эти наночастицы улучшают цветопередачу и яркость дисплея.

До этого Apple использовала красную фосфорную плёнку KSF для повышения качества цветопередачи в miniLED-дисплеях. Важно отметить, что текущая плёнка не содержит токсичного кадмия, который часто применяется в традиционных дисплеях на квантовых точках.

Преимущества технологии

По словам Росса Янга, переход на квантовые точки даёт два ключевых преимущества:

Расширенный цветовой охват – дисплей способен воспроизводить более насыщенные и реалистичные цвета. Улучшенная обработка движения – более плавное отображение динамичных сцен, что идеально для видеомонтажа или игр.

Первые тесты подтверждают эти преимущества. При сравнении бок о бок с предыдущими моделями с использованием таких инструментов, как TestUFO, стало очевидно, что дисплей MacBook Pro M4 обладает значительно более быстрым временем отклика пикселей, устраняя размытие изображения.

Будущее квантовых точек в устройствах Apple

Будут ли дисплеи на квантовых точках внедрены в другие устройства Apple, пока неизвестно. Однако компания нередко перенимает технологии между MacBook Pro и iPad Pro, поэтому есть вероятность, что флагманский планшет в будущем также получит подобный дисплей.