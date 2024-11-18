Названы особенности стандарта Wi-Fi 8

Стандарт Wi-Fi 8 находится на стадии разработки, и его окончательное утверждение ожидается к сентябрю 2028 года.

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Основное внимание в этой технологии будет уделено надежности соединения, а не максимальной скорости передачи данных.

Основные характеристики Wi-Fi 8

Теоретически Wi-Fi 8, также известный как IEEE 802.11bn Ultra High Reliability, напоминает предыдущую версию (Wi-Fi 7), сохраняя использование четырёх частотных диапазонов (2,4, 5 и 6 ГГц) и ширины канала 320 МГц. Также предполагается сохранение ширины полосы пропускания, модуляции и совместимости с предыдущими версиями Wi-Fi.

Однако ключевые различия заключаются в том, как устройства (например, ПК и смартфоны) будут обмениваться данными с несколькими точками доступа. Компания MediaTek выделяет следующие передовые технологии, которые будут внедрены в Wi-Fi 8:

Скоординированное пространственное повторное использование : позволяет точкам доступа регулировать мощность передачи и координировать работу для повышения эффективности, что может увеличить общую пропускную способность системы до 25%.

: позволяет точкам доступа регулировать мощность передачи и координировать работу для повышения эффективности, что может увеличить общую пропускную способность системы до 25%. Координированное формирование луча (Co-BF) : предотвращает помехи соседним устройствам, не подключённым к сети, направляя сигнал на подключённые устройства. Это может повысить производительность ячеистых сетей до 50%.

: предотвращает помехи соседним устройствам, не подключённым к сети, направляя сигнал на подключённые устройства. Это может повысить производительность ячеистых сетей до 50%. Динамическая работа подканалов : позволяет маршрутизаторам выделять динамические подканалы для более быстрых устройств, что может улучшить производительность до 80%.

: позволяет маршрутизаторам выделять динамические подканалы для более быстрых устройств, что может улучшить производительность до 80%. Новые скорости передачи данных: регулируют скорость передачи в зависимости от расстояния до маршрутизатора, что обеспечивает более плавное снижение скорости и повышение эффективности передачи до 30%.

Сроки и перспективы развития

Будущее Wi-Fi 8 зависит от сроков утверждения стандарта. Например, Wi-Fi 7 ещё не получил полного одобрения, но его внедрение в продукты началось уже в конце 2023 года.

Ожидается, что первые устройства с поддержкой Wi-Fi 8 появятся на рынке к 2028 году после утверждения спецификаций.