Раскрыты характеристики смартфона Vivo Y300 5G

За неделю до официальной презентации в сети появились полные характеристики мобильного телефона Vivo Y300 5G, который согласно утечкам станет более улучшенной версии Vivo Y200 5G.

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Устройство будет работать под управлением процессора Snapdragon 4 Gen 2 в связке с 8 ГБ ОЗУ и 128 или 256 ГБ ПЗУ. Автономность же будет поддерживать аккумулятор на 5000 мАч с функцией быстрой зарядки мощностью 80 Вт.

Помимо этого, смартфон получил 6,7-дюймовом AMOLED-дисплей с разрешением FullHD+, частотой обновления 120 Гц и максимальной яркостью 1200 нит. Для съемки у Vivo Y300 5G 32 Мп фронтальная камера и двойной блок основной из датчиков на 50 и 8 Мп.

Для сравнения Y200 оснащён аккумулятором меньшей ёмкости 4800 мАч с поддержкой зарядки 44 Вт, 16 Мп фронтальным сенсором.