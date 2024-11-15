Характеристики преемника народного Galaxy A35 слили в сеть

В сети появились подробности о новом смартфоне Samsung Galaxy A36, который, по прогнозам, выйдет в I квартале 2025 года, сразу после запуска флагманской линейки Galaxy S25.

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GalaxyClub сообщает, что основная камера нового Galaxy A36 останется на уровне 50 Мп, как и у текущего Galaxy A35. Однако фронтальная камера, согласно утечке, будет заменена на 12-мегапиксельный сенсор, что выглядит как небольшое понижение по сравнению с 13 Мп в предшественнике.

Тем не менее, источник утверждает, что новый сенсор обещает улучшенное качество.

Samsung также сохраняет различия между Galaxy A36 и A56: хотя оба устройства получат 12-мегапиксельные фронтальные камеры, их характеристики будут разными, что делает A56 немного более премиальной моделью.

Среди других улучшений ожидается новый дизайн задней камеры, с более упорядоченной «островной» компоновкой, вместо отдельных выступающих объективов.

В Geekbench уже появились результаты тестирования модели, оснащенной процессором Qualcomm, предположительно Snapdragon 6 Gen 3 или 7s Gen 2, с 6 ГБ оперативной памяти и операционной системой Android 15.

Ожидается, что цена Galaxy A36 составит от €350 до €400, сохраняя его доступность в среднем сегменте.