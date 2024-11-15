В Китае выпустили конкурента гуманоиду Tesla — робота Smart Explainer

Китайская робототехническая компания Leju Robotics начнёт серийно производить роботов-гуманоидов Smart Explainer (Умный объяснитель). Будущие роботы похожи на человекоподобные машины Optimus от Tesla и, похоже, китайский производитель готов бросить вызов американской компании.

Smart Explainer оснащён большими мультимодальными моделями, включая Huawei Pangu, позволяющей легко взаимодействовать с роботом любому пользователю и быстро обучать машину. Smart Explainer способен точно и достаточно быстро перемещаться по выставочной площади, избегать препятствий без участия оператора, а также описывать и объяснять экспонаты. Робот поддерживает более 83 языков в том числе русский, японский, корейский и множество европейских языков.

Робот оснащён лидаром, обладает 40 степенями свободы, его высота составляет 1660 мм, вес — 55 кг. Для взаимодействия Smart Explainer получил бинокулярную камеру глубины, 6-микрофонную матрицу, позволяющую свободно редактировать движения робота и его ориентирование в пространстве. Для питания используются двухсекционные литиевые батареи на 6Ah, которые поддерживают одностороннюю смену питания в пределах 60 минут и позволяют работать в режиме ожидания в течение суток.