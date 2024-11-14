Globalcheck: YouTube заработал у всех операторов в России

Видеохостинг YouTube заработал у всех операторов сотовой связи в России без ограничений, свидетельствуют данные сервиса GlobalCheck.

Согласно его измерениям, у всех российских операторов видеохостинг вновь доступен. Минимальное/среднее/максимальное время ответа составляет: 534/1189/3670 мс.

Ранее проблемы с доступом испытывали пользователи оператора «Тинькофф» (ныне ТСвязь), а также те, кто пользуется услугами «Ростелекома».

Путин пообещал Шахназарову разобраться с замедлением YouTube

Глава «Мосфильма» Карен Шахназаров сообщил ранее, что разговаривал с президентом РФ Владимиром Путиным о целесообразности замедления YouTube — глава России пообещал разобраться в ситуации.