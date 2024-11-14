Найден новый тип сверхпроводника

Группа ученых Йельского университета нашла самые убедительные доказательства существования нового типа сверхпроводящего материала. Это открытие опубликовано в журнале Nature Physics.

© Lenta.ru

Исследование связано с теорией, что сверхпроводимость может быть обусловлена электронным нематизмом — фазой материи, при которой у электронов нарушается вращательная симметрия. В кристаллах селенида железа, смешанных с серой, атомы железа расположены в сетке, и при комнатной температуре электроны атомов железа не могут различать горизонтальные и вертикальные направления. Но при более низких температурах электрон может перейти в нематическую фазу, где он начинает предпочитать двигаться в одном или другом направлении.

В некоторых случаях электрон может начать колебаться, предпочитая одно направление, а затем другое, что называется нематической флуктуацией. В ходе исследования были изучены кристаллы селенида железа с максимальными нематическими флуктуациями с помощью сканирующего туннельного микроскопа (СТМ), который способен создавать изображения квантовых состояний электронов на атомном уровне. Эксперименты проводились при температуре менее 500 милликельвинов, что требовало длительного охлаждения образцов в течение нескольких дней.

В ходе исследования ученые надеялись найти сверхпроводящую щель — ключевой индикатор сверхпроводимости. Благодаря снимкам, полученным с помощью СТМ, они обнаружили щель, которая соответствовала сверхпроводимости, вызванной нематическими флуктуациями электронов.

Ученые отмечают, что материалы на основе селенида железа и серы обладают уникальными характеристиками, так как демонстрируют нематический порядок и сверхпроводимость без влияния магнетизма, который обычно затрудняет исследование. Это позволяет более четко выявить взаимосвязь между нематическими флуктуациями и сверхпроводимостью. В дальнейшем исследователи планируют продолжить эксперименты, чтобы изучить, как изменение содержания серы влияет на сверхпроводимость.