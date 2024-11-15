Google удалил статьи европейских СМИ из результатов поиска

В рамках эксперимента Google удалила статьи издателей из ЕС из результатов поиска, а также из сервисов Google News и Discover для 1% пользователей в ряде стран ЕС, включая Бельгию, Францию и Испанию. Этот «ограниченный по времени» тест нацелен на оценку возможного влияния на трафик и предоставление данных как для Google, так и для регулирующих органов ЕС о значении новостей в поисковых результатах.

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Эта мера подчеркивает сложные отношения Google с регуляциями ЕС, которые обязывают компанию платить за контент издателей в соответствии с Директивой ЕС об авторском праве. Хотя Google лицензировал контент сотен издателей в ЕС, компания сопротивляется подобным регуляциям в других странах, таких как Канада и Австралия. Таким образом компания проверяет, насколько издатели ЕС зависимы от Google.

Тест может намекать на будущие шаги Google в ответ на давление регуляторов.