Анонсировано учебное отключение России от интернета

На декабрь 2024 года в России запланировано учебное отключение некоторых регионов страны от глобальной сети интернет и их переключение на интранет.

Об этом, как пишет издание RTVI, Центральный банк России (ЦБ) начал письменно уведомлять финансовые организации в регионах.

«Центром мониторинга и управления сетью связи общего пользования Роскомнадзора в соответствии со статьей 56.1 Федерального закона от 7 июля 2003 г. Nº126-ФЗ «О связи» в декабре 2024 года запланированы учения по обеспечению устойчивости, безопасности и целостности функционирования на территории Российской Федерации информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», — гласит уведомление ЦБ.

Сообщается, что в рамках учений будет отрабатываться сценарий по отключению доступа к зарубежному сегменту сети «Интернет» на территории отдельных регионов. Список этих регионов в письме регулятора не приводится.

Массовый сбой произошел у крупнейших интернет-провайдеров в России

Для сохранения непрерывности работы ЦБ просит банки отправить в Роскомнадзор информацию о технологических процессах, зависимых от соединения с интернетом, с целью исключения их из политик ограничения доступа. Сделать это нужно до 15 ноября 2024 года.