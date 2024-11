OpenAI готовится выпустить AI-агента для пользователей

Компания OpenAI работает над новым инструментом под кодовым названием «Оператор», способным выполнять различные действия на компьютере от имени пользователя, включая написание кода и бронирование поездок.

Выпуск «Оператора» запланирован на январь 2024 года, сначала в формате предварительного исследовательского запуска для ограниченного тестирования, а затем в качестве программного интерфейса (API) для разработчиков. Эта информация была обнародована на внутреннем собрании сотрудников OpenAI в среду.

Инициатива OpenAI — часть более широкой тенденции в сфере технологий, где агенты искусственного интеллекта всё чаще используются для выполнения многоэтапных задач с минимальным участием человека. Среди других компаний, разрабатывающих аналогичные технологии, — Anthropic, чьи агенты способны управлять действиями на компьютере пользователя в режиме реального времени, и Microsoft, которая недавно внедрила инструменты агентов для отправки электронных писем и ведения рабочих записей. В свою очередь, Google также готовит к выпуску собственного ИИ-агента, что подчеркивает усиливающуюся конкуренцию в области ИИ-автоматизации.

Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман недавно намекнул на этот переход, отвечая на вопрос во время сессии "Ask Me Anything" на Reddit.

«Мы продолжим разрабатывать всё более совершенные модели, но следующим огромным шагом вперёд станут агенты», — отметил он, подразумевая изменение приоритетов компании с фокуса на исключительно мощные модели к созданию ИИ-инструментов, способных эффективно взаимодействовать с окружающей средой и выполнять задачи за пользователей.

OpenAI работает сразу над несколькими проектами в сфере агентной автоматизации, одним из ближайших результатов может стать универсальный инструмент для выполнения задач в веб-браузере. Этот шаг также можно рассматривать как попытку справиться с вызовами, связанными с высокими затратами на разработку более сложных ИИ-моделей, эффективность которых становится менее предсказуемой по мере усложнения.

Несмотря на столь грандиозные планы, Apple недавно вышла из переговоров об инвестировании в OpenAI. Компания вела переговоры об участии в финансировании проекта, который, предположительно, соберет около 6,5 млрд долларов.

Между тем, трансформировавшаяся OpenAI изменила свое первоначальное мнение по поводу участия в военных проектах, и начала взаимодействие с Министерством обороны США. Командование вооруженных сил США (AFRICOM) называет критически важными такие инструменты, как модели для обработки естественного языка, поиск, машинное обучение и унифицированная аналитика данных. Эти инструменты предназначены для анализа и преобразования больших объемов информации в ценные оперативные данные.