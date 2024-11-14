ИИ в YouTube начал создавать ремиксы песен

YouTube тестирует новую функцию на базе ИИ под названием Dream Track, которая позволяет избранным блогерам «переосмысливать» лицензионную музыку для своих роликов в Shorts. Эксперимент дает возможность изменять элементы песни, такие как жанр, с помощью простого текстового запроса. ИИ затем генерирует уникальный 30-секундный ремикс оригинальной композиции.

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Блогеры в экспериментальной группе могут выбрать подходящую песню, указать, как они хотят её изменить, и получить переработанный трек. Переосмысленные композиции будут причислены к оригинальному исполнителю, а изменения будут ясно обозначены как созданные с помощью ИИ. В проекте участвуют известные исполнители, такие как Чарли Пут, Charli XCX, Деми Ловато и Джон Ледженд.

Хотя точный список доступных для ремиксов песен пока не раскрыт, это нововведение соответствует более широкому стремлению YouTube интегрировать ИИ во все свои сервисы: согласно отчетам, YouTube может предложить крупным музыкальным лейблам использовать их песни для обучения ИИ-моделей.