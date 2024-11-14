Sitronics Space допустила возможность запуска двух «Киноспутников»

Sitronics Space допускает возможность запуска двух космических аппаратов дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) сверхвысокого разрешения «Киноспутник», заявил глава компании Павел Черенков. Об этом сообщает ТАСС.

© Роскосмос

По словам руководителя, первый «Киноспутник» уже изготовлен. Завершить его испытания планируется через год.

«На текущий момент это уже высокая стадия готовности аппарата. Возможно, построим еще один к этому же запуску», — сказал глава компании.

Ранее в Sitronics Space подсчитали, что объем российского рынка ДЗЗ в 2030 году может достигнуть 100 миллиардов рублей.

Также в ноябре Черенков заявил о планах компании запустить в 2025 году более 20 спутников, включая аппараты ДЗЗ.