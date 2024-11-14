Новый смартфон iPhone 17 Slim (Air): когда выйдет и сколько будет стоить

В 2025 году Apple выпустит смартфон, который, как ожидают эксперты, наконец сможет всех удивить. Супертонкая модель iPhone 17 еще даже не получила точного названия, но уже у всех на слуху.

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«Лента.ру» разбиралась, что известно про новый гаджет на данный момент, когда он появится в России и сколько будет стоить.

Когда выйдет iPhone 17 Slim (Air)

Обычно Apple проводит презентации новых устройств осенью, чаще всего в сентябре. Например, в 2024 году компания продемонстрировала обновленные смартфоны, часы и планшеты 9 сентября. Перенос на октябрь и ноябрь был только в 2020 году, когда из-за локдауна была прервана поставка полупроводников.

Скорее всего Apple не станет изменять себе и презентует iPhone 17 (Slim) в сентябре 2025 года. Через пару недель смартфон поступит в продажу.

Однако есть и другие версии. В беседе с «Лентой.ру» редактор издания «Цифровое строительство» Полина Шевчук рассказала, что Apple могут провести релиз и в середине года.

«Презентация также может состояться летом на конференции Worldwide Developers Conference — всемирной конференции разработчиков Apple», — поделилась эксперт.

Как смартфон будет называться

Информация про новый смартфон начала появляться еще несколько месяцев назад. Инсайдеры подтверждали, что Apple готовит не просто обновленный вариант уже знакомых гаджетов, а нечто уникальное.

Главной особенностью смартфона называют его толщину — он будет очень тонким. Поэтому Apple может дать ему название iPhone 17 Slim или iPhone 17 Air.

«Apple снова идет по пути минимализма и делает ставку на удобство. Это устройство обещает стать одним из самых тонких и легких смартфонов на рынке», — поделилась Полина Шевчук.

Сколько будет стоить новинка от Apple

Существует предположение, что iPhone 17 Slim (Air) заменит в новой линейке смартфонов версию Plus, которая считается относительно недорогой: сейчас цена iPhone 16 Plus начинается от 899 долларов (88 тысяч рублей). Аналитике верят, что Apple планирует позиционировать новый гаджет как топовую премиальную модель, а значит, установит гораздо более высокую цену.

«По цене слухи ходят разные, но начальная версия смартфона будет где-то около 1200-1400 долларов (117-137 тысяч рублей). Премиум, конечно, но Apple здесь явно рассчитывает на своих верных фанатов», — пояснила Полина Шевчук.

Для сравнения, флагманский iPhone 16 Pro Max в начальной версии стоит от 1199 долларов.

Характеристики модели iPhone 17 Slim (Air)

Корпус и экран

Это главное, чем Apple, по слухам, собирается поразить потребителей.

Предполагаемая толщина корпуса нового iPhone 17 Slim (Air) — пять миллиметров.

Нынешние модели смартфона имеют толщину от 7,8 до 8,3 миллиметра. Поэтому обновление действительно значимое, это будет самая тонкая версия смартфона в линейке от Apple. Так сильно уменьшить толщину удалось за счет использования современной технологии, разработанной тайваньской компанией Novatek. Она называется OLED TDDI (Touch and Driver Display Integration).

Технология позволяет объединить две панели дисплея смартфона: управляющую и сенсорную. При этом гаджет становится тоньше, но не теряет качества изображения.

Эксперты уверены, что технология поможет уменьшить потребление энергии, а также улучшить чувствительность экрана. По прогнозам, в дальнейшем ее будут применять и в других гаджетах, например в планшетах и смарт-часах Apple Watch.

«Предполагается, что алюминиевый корпус будет сделан из особого сплава — прочного, легкого и, конечно, премиального вида. OLED-дисплей будет поддерживать ProMotion, что даст очень плавное и реалистичное изображение», — поделилась Полина Шевчук.

6,5 или 6,6 дюйма предполагаемая диагональ экрана нового смартфона.

Получается, что новый iPhone будет больше, чем стандартные модели от Apple, но меньше линейки Pro Max.

Производительность

«iPhone 17 Slim (Air) будет работать на новом процессоре Apple A18 Bionic с 6-нанометровым техпроцессом. Это зверь в плане скорости и мощности. Даже в ресурсоемких задачах, таких как игры или многозадачность, телефон сможет летать», — рассказала эксперт.

Она отметила, что система оптимизирована именно для этой модели.

Память

Предполагаемая емкость — 8 Гб оперативность памяти. Кроме того, начальная версия iPhone 17 Slim (Air) получит 128 Гб внутренней памяти. Также будут модели с увеличенным объемом.

Максимальная емкость внутренней памяти нового гаджета — 1 Тб.

Камера

Основная камера будет лишь с одним объективом, но качество съемки от этого не пострадает.

«Съемка видео будет поддерживает 8K, а ночной режим станет еще круче. Это явно плюс для всех, кто часто делает контент в соцсети или просто любит снимать ночью», — рассказала Полина Шевчук.

Кроме того, улучшенная система стабилизации позволит снимать плавные видео даже на ходу — для динамичных сюжетов, походов и прогулок это просто находка, считает эксперт.

Улучшится и фронтальная камера нового iPhone 17 Slim (Air).

В современных моделях установлена камера на 12 мегапикселей с пятью пластиковыми линзами: ей на смену придет камера на 24 мегапикселя с шестью оптическими элементами.

Батарея

Скорее всего, в новом смартфоне батарея станет тоньше, чем в других моделях. Соответственно, уменьшится и ее максимальная емкость. Ожидается, что она составит 3000 мА*ч (примерно как у iPhone 13). Но благодаря энергосберегающим технологиям и оптимизации системы гаджет не должен проигрывать своим предшественникам.

«Кроме того, Apple заявляет поддержку быстрой и обратной зарядки, что полезно для тех, кто хочет подзарядить другие устройства, скажем, наушники или умные часы», — добавила Полина Шевчук.

Возможные конкуренты iPhone 17 Slim (Air)

Многие бренды уже представили свои модели с максимально тонкими корпусами. Например, еще в прошлом году вышел HUAWEI Mate X3, толщина которого в разложенном состоянии составляет всего 5,3 миллиметра.

Полина Шевчук, редактор издания «Цифровое строительство»

«Конечно, есть Samsung Galaxy Z Fold 6 и Z Flip 6 — тоже ультратонкие, но с гибким экраном. У Huawei и Xiaomi тоже есть похожие модели с мощной начинкой и тонким дизайном, так что на рынке конкуренция серьезная. Pixel 8 и его Pro-версия от Google тоже хороший выбор для тех, кому нужна мощная камера. Но, если честно, в плане стиля и минимализма iPhone 17 Slim Air пока что вне конкуренции»

Что еще Apple представит в 2025 году

Ожидается, что следующей осенью компания выпустит четыре новых смартфона. Помимо iPhone 17 Slim пользователям представят три усовершенствованных модели уже известных линеек.

Базовый iPhone 17. Скорее всего, его цена будет начинаться от 799 долларов (78 тысяч рублей). Уже известно, что диагональ экрана смартфона составит 6,27 дюйма.

iPhone 17 Pro. Диагональ этого смартфона будет такая же, как у базовых моделей. А вот стоимость выше — от 1099 долларов (108 тысяч рублей).

iPhone 17 Pro Max. По традиции, новая модель Pro Max обзаведется большим экраном: его диагональ составит 6,86 дюйма. По цене гаджет также обгонит другие модели линейки: ожидается, что на старте он будет стоить от 1199 долларов (117 тысяч рублей).

Предполагается, что все четыре новинки получат дисплеи с технологией ProMotion

А еще Apple уменьшит размер «Динамического острова» (Dynamic Island) — прямоугольной области в верхней части экрана, которую внедрили, чтобы полезнее использовать «челку» (так называют вырез для системы камер и датчиков, от которых работает Face ID). Эксперты считают, что это обновление «станет первым шагом» к тому, чтобы датчики смартфона прятали под дисплеем.

Кроме того, Apple может вывести на рынок уже весной 2025 года еще несколько устройств: