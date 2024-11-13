Microsoft прекратит поддержку Outlook и приложения «Почта Windows»

Американская корпорация Microsoft с начала 2025 года прекращает поддержку приложений «Календарь», «Люди», «Почта Windows» и приложения Outlook. Об этом говорится в сообщении на сайте компании.

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Возможность использовать на компьютере данные программы останется, но их функционал будет ограничен. Отмечается, что пользователям Outlook продолжат напоминать о переходе на новое приложение для Windows.

13 ноября стало известно, что Microsoft успешно устранила критическую уязвимость в операционных системах Windows 10 и 11, выявленную российским специалистом по информационной безопасности Сергеем Тарасовым из компании Positive Technologies. Согласно заявлению Тарасова, данная уязвимость предоставляла возможность атакующим повысить привилегии, захватить систему и продолжить атаку после проникновения на компьютер жертвы. Она была обнаружена в ходе регулярного исследования популярных программ.