Эксперты оценили ремонтопригодность нового Mac mini

Специалисты по ремонту электроники из iFixit опубликовали видео с разборкой нового компьютера Apple Mac Mini M4, предоставляя более детальное представление о внутренней части устройства. Об этом сообщает издание MacRumors.

© iFixit/YouTube

Модель M4 обладает компактной конструкцией и уменьшенным пространством между компонентами, что позволило Apple значительно сократить размеры устройства. Размеры M4 Mac mini составляют 5 на 5 дюймов по сравнению с 7,5 на 7,5 дюймами предыдущей модели.

Модуль питания представляет собой плату, расположенную в верхней части корпуса, дизайн, который Apple ранее использовала для HomePod. Обычно блок питания занимает много места, но Apple сократила его размеры без ущерба для производительности.

iFixit подтвердил, что Mac mini оснащен модульным хранилищем, которое технически можно обновить после покупки. iFixit заменил твердотельный накопитель емкостью 512 ГБ с одного M4 Mac mini на другой M4 Mac mini с твердотельным накопителем емкостью 256 ГБ, и замена прошла успешно.

Однако, в моделях Mac Mini M4 и M4 Pro используются разные модули NAND, которые физически не взаимозаменяемы. Таким образом, пользователям, которые планируют заменить свой собственный накопитель, необходимо убедиться, что они выбрали подходящий твердотельный накопитель для своего устройства.

В iFixit обнаружили, что другие компоненты Mac mini легко заменяются, и эксперты оценили ремонтопригодность новинки Mac mini на 7 баллов из 10. Компания утверждает, что из-за модульной конструкции пользователи могут использовать Mac Mini M4 как минимум в течение десяти лет.