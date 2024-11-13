SpaceX испытает дозаправку корабля Starship в космосе

Компания SpaceX испытает дозаправку своего корабля Starship в космосе весной 2025 года. Как сообщает портал TechCrunch, успешные тесты позволят NASA утвердить окончательный вариант корабля для доставки в сентябре 2026 года астронавтов на поверхность Луны.

© SpaceX

Около 10 лет назад NASA заключило со SpaceX контракт на сумму 4,05 млрд долларов о двух доставках экипажа на Луну. Спускаемыми аппаратами для этих миссий станут модифицированные Starship, интерьер которых сейчас отрабатывается на макетах для окончательного утверждения NASA в следующем году.

Поскольку Starship одновременно является разгонным блоком, то он израсходует много топлива для самостоятельного выхода в космос. По этой причине его потребуется дозаправить на орбите, чтобы горючего хватило на полет к Луне и дальнейшие манёвры. Заправка должна проводиться под небольшим давлением при незначительном ускорении. До SpaceX никто не пытался провести подобные маневры.

Ожидается, что испытания продлятся с марта до лета 2025 года. После этого NASA проведет критический обзор проекта, что даст старт изготовлению серийных Starship для лунных миссий. В агентстве ожидают, что высадка людей на спутник состоится в сентябре 2026 года.