В США оценили отставание «Роскосмоса» от SpaceX

Госкорпорация «Роскосмос» почти на 15 лет отстает от компании SpaceX в технологиях многоразовых ракет космического назначения. С такой оценкой выступил обозреватель американского издания ArsTechnica Эрик Бергер.

Обозреватель обратил внимание на заявление замдиректора департамента перспективных программ и проекта «Сфера» госкорпорации Игоря Пшеничникова, согласно которому изготовление экспериментального аппарата — hopper — для отработки старта и посадки перспективной многоразовой ракеты «Амур-СПГ» планируется начать в 2025 году.

«Если Россия действительно начнет строить испытательный hopper в следующем году, это подчеркнет, насколько сильно отстал некогда доминирующий мировой поставщик пусковых услуг», — пишет автор.

Бергер подчеркивает, что от SpaceX в области многоразовых ракет отстает не только Россия, но и Европа, которая приступит к низковысотным испытаниям прототипа многоразовой ракетной ступени (в рамках проекта Themis) не ранее 2025 года.

«Другие мировые космические агентства пока не пытались проводить такие испытания. Тем не менее несколько китайских фирм добиваются прогресса в испытаниях многоразовых ступеней, и одна или несколько компаний, вероятно, посадят первую ступень орбитальной ракеты в течение следующего года или двух», — уверен Бергер.

Он напоминает, что в ближайшее время свой первый полет должна совершить новая американская ракета New Glenn с многоразовой первой ступенью.

В октябре гендиректор Ракетно-космического центра (РКЦ) «Прогресс» Дмитрий Баранов заявил, что технический проект российской многоразовой ракеты «Амур-СПГ» планируется завершить до июля 2025 года.