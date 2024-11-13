Греф назвал использование ИИ обязательным для борьбы с хакерами

Председатель правления Сбербанка Герман Греф заявил, что победить хакеров без использования искусственного интеллекта (ИИ) невозможно. Его слова на международной конференции FI Day Blockchain передает РИА Новости.

Греф назвал использование ИИ обязательным для борьбы с хакерами
© Пресс-служба Сбера

Греф отметил, что ИИ — это не только возможности, но и угрозы. По его словам, сейчас видно, что хакеры используют самые последние достижения искусственного интеллекта.

«Если мы говорим о России, то против нас работают не только неорганизованные хакеры, но и организованные, поддерживаемые, спонсированные государствами киберармии. Поэтому защищаться нам нужно, конечно, только с помощью кибербезопасности. Победить в этой гонке без искусственного интеллекта невозможно», — сказал председатель правления Сбербанка.

Греф рассказал, что в 2024 году Сбер зафиксировал самую мощную за всю его историю атаку, которая продолжалась 13 часов и охватила 132 сервиса.

7 ноября президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия должна сосредоточить усилия на развитии своего собственного суверенного искусственного интеллекта. По его словам, ИИ представляет собой ключевой инструмент для развития, прежде всего в экономике, а также в других сферах.

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Герман Греф
Сбербанк России