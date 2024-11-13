Греф назвал использование ИИ обязательным для борьбы с хакерами

Председатель правления Сбербанка Герман Греф заявил, что победить хакеров без использования искусственного интеллекта (ИИ) невозможно. Его слова на международной конференции FI Day Blockchain передает РИА Новости.

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Греф отметил, что ИИ — это не только возможности, но и угрозы. По его словам, сейчас видно, что хакеры используют самые последние достижения искусственного интеллекта.

«Если мы говорим о России, то против нас работают не только неорганизованные хакеры, но и организованные, поддерживаемые, спонсированные государствами киберармии. Поэтому защищаться нам нужно, конечно, только с помощью кибербезопасности. Победить в этой гонке без искусственного интеллекта невозможно», — сказал председатель правления Сбербанка.

Греф рассказал, что в 2024 году Сбер зафиксировал самую мощную за всю его историю атаку, которая продолжалась 13 часов и охватила 132 сервиса.

7 ноября президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия должна сосредоточить усилия на развитии своего собственного суверенного искусственного интеллекта. По его словам, ИИ представляет собой ключевой инструмент для развития, прежде всего в экономике, а также в других сферах.