Назван лучший телефон для цифрового детокса

Издание GizmoChina опубликовало рейтинг лучших кнопочных телефонов 2024 года, идеально подходящих для «цифровой детоксикации» и повседневного использования.

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Лидером рейтинга стал Nokia 6310 (2024) с 2,8-дюймовым экраном и съемным аккумулятором емкостью 1450 мАч, обеспечивающим до 27 дней работы в режиме ожидания. Телефон имеет FM-модуль, камеру со встроенной вспышкой, а также возможностью играть в «Змейку». Модель имеет записную книжку на 2 тыс. номеров.

На втором месте расположился Nokia 5310 (2024), дизайн которого напоминает модель Xpress Music. У него есть специальные музыкальные кнопки, два фронтальных динамика и возможность подключения Bluetooth. Аккумулятор обеспечивает до 27 дней работы в режиме ожидания.

Третье место занял Nokia 230 (2024) с алюминиевой задней панелью. Аккумулятора хватит на долгие часы звонков, текстовых сообщений, игр и прослушивания музыки. У аппарата есть две сим-карты. Фронтальная и задняя камеры оснащены светодиодной вспышкой.

Замыкают рейтинг модели Nokia 110 4G (2024), Nokia 108 4G (2024) и JioPhone Prima 2.