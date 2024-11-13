Россиянин помог Microsoft исправить критическую уязвимость в Windows

Microsoft успешно устранила критическую уязвимость в операционных системах Windows 10 и 11, выявленную российским специалистом по информационной безопасности Сергеем Тарасовым из компании Positive Technologies. Эта информация, как пишет ТАСС, была опубликована в онлайн-базе центра реагирования Microsoft.

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Согласно заявлению Тарасова, данная уязвимость предоставляла возможность атакующим повысить привилегии, захватить систему и продолжить атаку после проникновения на компьютер жертвы. Уязвимость была обнаружена в ходе регулярного исследования популярных программ.

Кроме того, уязвимость затрагивала и линейку ОС Windows Server, включая недавно выпущенную Windows Server 2025. Специалисты Microsoft оперативно устранили ошибку.

Positive Technologies подчеркивают, что повышение привилегий является ключевым этапом для дальнейшего развития атаки и часто используется хакерами для получения доступа к критически важным компонентам.

Positive Technologies – ведущая российская исследовательская компания в области информационной безопасности, основанная в 2002 году. В 2021 году компания стала первой в России публичной компанией в сфере кибербезопасности, выйдя на Московскую биржу. В 2022 году Positive Technologies заняла 14 место среди самых дорогих ИТ-корпораций России.