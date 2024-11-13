Помощник VK «Маруся» изменит голос

Голосовой помощник VK «Маруся» изменит звучание. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, пользователи услышат новый голос уже в начале 2025 года.

Эксперты VK на протяжении полугода анализировали восприятие голоса «Маруси» и его соответствие основным ценностям персонажа. Кроме того, специалисты сравнивали звучание помощника с конкурентами. По словам источника агентства, актриса записала уже около половины необходимых реплик. Он отметил, что холдинг собирается сохранить в голосе помощника «доброту, позитивный настрой и теплый обволакивающий тембр».

В VK также подтвердили, что ведут работу над новой озвучкой «Маруси». Изменить голос они пообещали в 2025 году.

Напомним, что «Маруся» начала свою работу в 2019 году. Голосовой помощник интегрирован почти во все сервисы Mail.ru Group, а также колонки «VK Капсула». Сейчас система говорит голосом Елены Соловьевой — она известна по озвучке Тринити в «Матрице».