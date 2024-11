Ученые раскрыли тайну гибкости осьминожьих щупалец

Ученые разработали вычислительную модель, которая помогает понять, как осьминог управляет своими руками. Это исследование, опубликованное в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, открывает новые горизонты в робототехнике и может привести к созданию «киберосьминогов» — роботов, способных имитировать сложные движения щупалец осьминога.

Модель объясняет, как структура мышц осьминога упрощает управление движениями, превращая сложные трехмерные действия в простые паттерны сокращений мышц. В отличие от людей, у осьминога нет центрального мозга, а каждый из его восьми конечностей действует автономно, что даёт ему почти бесконечную гибкость.

Ученые использовали магнитно-резонансную томографию и биомеханические данные для создания модели с почти 200 переплетенными мышечными группами. Они также провели эксперименты с настоящими осьминогами, наблюдая за их движениями в аквариуме. Эти данные позволили создать высокоточную модель, способную воспроизводить движения осьминога в симуляции.

Следующим шагом будет использование этих знаний для разработки роботов, которые смогут работать с несколькими объектами одновременно, как осьминог.