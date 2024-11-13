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Apple анонсировала люксовую книгу про музыку за 44 000 рублей

Компания Apple объявила о начале приема предварительных заказов на ограниченное издание книги «Apple Music: 100 лучших альбомов», созданное в сотрудничестве с издательством Assouline. Эта книга класса люкс будет выпущена тиражом всего 1500 экземпляров, каждый из которых получит уникальный рукописный номер. Об этом сообщает издание MacRumors.

Apple анонсировала книгу про музыку за 44 000 рублей
© Apple

Высокая цена книги в $450 (примерно 44 тыс. руб. по курсу на 12 ноября 2024 года. – «Газета.Ru») объясняется не только ограниченным тиражом, но и роскошным оформлением. Книга будет выпущена в твердом переплете с изящной полупрозрачной обложкой и страницами с золотым обрезом. Кроме того, каждый экземпляр будет поставляться в прозрачном акриловом футляре с выгравированным логотипом Apple Music.

Внутри книги читатели найдут предисловие от ведущего радиостанции Apple Music 1 Зейна Лоу, а также обложки альбомов и подробное описание каждого из них. Более подробную информацию о книге можно найти на веб-сайте Assouline.

Поставки книги начнутся 25 ноября. В MacRumors считают, что данная книга может стать стильным элементом декора или коллекционным предметом.

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