Apple анонсировала книгу про музыку за 44 000 рублей

Компания Apple объявила о начале приема предварительных заказов на ограниченное издание книги «Apple Music: 100 лучших альбомов», созданное в сотрудничестве с издательством Assouline. Эта книга класса люкс будет выпущена тиражом всего 1500 экземпляров, каждый из которых получит уникальный рукописный номер. Об этом сообщает издание MacRumors.

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Высокая цена книги в $450 (примерно 44 тыс. руб. по курсу на 12 ноября 2024 года. – «Газета.Ru») объясняется не только ограниченным тиражом, но и роскошным оформлением. Книга будет выпущена в твердом переплете с изящной полупрозрачной обложкой и страницами с золотым обрезом. Кроме того, каждый экземпляр будет поставляться в прозрачном акриловом футляре с выгравированным логотипом Apple Music.

Внутри книги читатели найдут предисловие от ведущего радиостанции Apple Music 1 Зейна Лоу, а также обложки альбомов и подробное описание каждого из них. Более подробную информацию о книге можно найти на веб-сайте Assouline.

Поставки книги начнутся 25 ноября. В MacRumors считают, что данная книга может стать стильным элементом декора или коллекционным предметом.