Как копировать текст с картинок на Windows 11: гайд

На Windows 11 совсем не обязательно вручную перепечатывать текст с картинок — для этого уже давно есть инструменты, которые делают процесс гораздо проще. Портал howtogeek.com рассказал, как копировать текст с картинок двумя методами.

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Копирование текста с помощью «Ножниц»

Один из самых простых способов копирования текста на картинках — это встроенный инструмент Windows 11 «Ножницы». Он позволяет не только делать снимки экрана, но и вырезать текст благодаря оптическому распознаванию символов. Правда, для того, чтобы воспользоваться этой функцией «Ножниц», приложение нужно обновить минимум до версии 11.2308.33.0. Текущую версию можно проверить в настройках программы.

Если ваша версия «Ножниц» устарела, обновитесь через Microsoft Store. Затем запустите приложение, сделайте снимок картинки, текст из которой хотите вырезать, и нажмите на кнопку со значком трех полосок. После этого вы сможете выделить текст на картинке и скопировать его в другой файл или диалоговое окно.

Копирование текста с помощью PowerToys

PowerToys — утилита, добавляющая в Win 11 множество дополнительных функций. И одна из них — возможность вырезать текст с любой части экрана, в том числе картинок и видео. После этого текст автоматически копируется в буфер обмена.

PowerToys можно загрузить на GitHub или в Microsoft Store.

После установки PowertToys запустите приложение. Пролистайте список опций и нажмите Text Extractor — Open Settings. Нажмите Enable Text Extractor и закройте окно.

Для того, чтобы активировать Text Extractor, нажмите сочетание клавиш Windows + Shift + T. Обведите рамкой часть изображения, где находится текст, и приложение распознает его. Горячие клавиши можно поменять в настройках Text Extractor, если вам неудобно пользоваться стандартным сочетанием.