В России упали продажи телевизоров

За первые девять месяцев 2024 года в России было продано более 5,7 млн телевизоров на сумму 165,3 млрд руб. Это на 5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Эксперты связывают это снижение с ростом цен на готовые изделия и удорожанием комплектующих. Об этом «Газете.Ru» стало известно из аналитического отчета компании GS Group.

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Средняя цена телевизоров выросла на 16% и составила 29 тыс. руб. Покупатели предпочитают выбирать более доступные модели с прежней диагональю экрана, причем 32% проданных телевизоров имеют диагональ более 45 дюймов.

На рынке телевизоров происходят изменения: китайские компании активно конкурируют за большие доли рынка, ранее занимаемые компаниями LG и Samsung. По прогнозам аналитиков, в будущем на компании из Южной Кореи будет приходиться только 11% рынка. Среди крупнейших китайских производителей телевизоров в России выделяются Haier, Xiaomi, Hisense и TCL.

Собственные торговые марки занимают значительную долю рынка – 20%. Это связано с возможностью простой реализации сборки устройств на российских и белорусских фабриках, что приводит к появлению большого количества качественных и доступных устройств, удовлетворяющих потребности покупателей.