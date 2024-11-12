В России создадут приложение с простым объяснением математики

Магистрантка Университета управления ТИСБИ Алла Доронина разработала web-приложение, которое помогает школьникам понимать сложные математические формулы через персонажей фильмов, мемы и популярные сюжеты.

© ТИСБИ

Приложение, запуск которого планируется в конце 2025 года, использует образы из современной культуры для объяснения математических понятий.

Идея приложения пришла к Алле во время работы репетитором. Она заметила, что ученики часто не воспринимают традиционные учебники, но легко усваивают материал через повседневные примеры. Например, сложение дробей объясняется через перчатку Таноса из вселенной Marvel, а геометрические фигуры — через хоккейную экипировку. Такой подход делает сложные концепции доступными и понятными.

© Алла Доронина

На данный момент в приложении доступны пять тем по математике. Команда проекта активно работает над созданием нового контента с участием профессиональных репетиторов. В будущем планируется внедрение искусственного интеллекта, который будет отвечать на вопросы пользователей с использованием популярных культурных отсылок.

Проект прошел акселерационную программу ТИСБИ, заняв второе место, и получил грант в миллион рублей от Фонда содействия инновациям. Приложение уже прошло первичное тестирование, а в ближайшее время будет проведено официальное тестирование с фокус-группой. Команда планирует сотрудничать с образовательными учреждениями, как только продукт будет готов.