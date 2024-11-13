Первый Flip не комом: обзор складного смартфона Infinix ZERO Flip

Компания Infinix представила ZERO Flip - первый для бренда смартфон с гибким экраном.

© Богдан Бобров/ РГ

Мы протестировали устройство, погоняли его в различных сценариях и спешим поделиться своими впечатлениями и эмоциями.

Позиционирование и цена

С момента выхода первого серийного смартфона с гнущимся дисплеем в 2019 году класс нео-раскладушек так и не смог стать по-настоящему массовым. Вполне очевидное объяснение данного явления - банальная дороговизна технологии, для которой пока не нашли адекватных путей удешевления производства.

В кулуарах техно-журоблогерской тусовки на тему не раз высказывалось разумное мнение, что битву за потребителя в сегменте одержит производитель, который первым выпустит модель с доступным ценником. Тут напрашивается параллель с уже, пожалуй, легендарной презентацией первой PlayStation, когда представитель компании вышел на сцену, назвал цену, на порядок меньшую, чем у конкурентов, и с гордо поднятой головой ушел в закат (вернулся на свое место в зале).

Этот момент в истории стал поворотным для Sony и на годы вперед определил путь компании и ее дальнейшую гегемонию в отрасли.

Вот примерно этим же самым сейчас промышляет и Infinix, устанавливая на старте цену на свой ZERO Flip в размере 80 тыс. рублей.

Комплектация

В коробке поставляется все необходимое. Золотой стандарт, ниже которого давно пали позиционирующие себя премиальными бренды, бессовестно прикрываясь эко-повесткой.

Среди аксессуаров к ZERO Flip: пара бамперов-накладок для защиты корпуса, провод и блок для зарядки с выкрашенными в оранжевый цвет коннекторами, скрепочка и обязательные важные бумажечки с инструкцией и полноценной официальной гарантией.

Подробно стоит рассмотреть композитный чехол.

Верхняя его часть сделана из пластика "под метал".

Нижняя - под шероховатую ткань, которая дает +100 к сцеплению - гаджет не выскользнет даже из мокрых рук.

Дизайн

В первую очередь Infinix ZERO Flip - очень компактное устройство. Менее 8 мм толщины и 200 г веса. Столь малые габариты способны разбить стереотипы о том, что "ракушки" рассчитаны в основном на женскую аудиторию. Я, например, жутко устал от того, что современные "лопаты" стали нормой, и скучаю по временам, когда мобильник можно было сложить в карман рубашки, чтобы он не оттягивался.

Подчеркнуть деление на мужское и женское помогут и два варианта расцветки: "Каменный черный" и "Цветущая сакура". Мы тестировали темный вариант - смотрится он солидно, вдобавок структура поверхности имитирует неоднородную поверхность, вроде гранита или мрамора, что тактильно ощущается очень необычно.

Касательно работы шарнира. Вендор заверяет, что механизм протестирован и безболезненно переживёт не менее 400 тысяч циклов складывания/раскладывания, т.е. более 200 циклов ежедневно на протяжении 5 лет. Заявить можно хоть 100 млн циклов - это привычные маркетинговые ходы, проверить достоверность которых у нас не получится, но интересно другое - фиксация двух половинок возможна в диапазоне от 30 до 150 градусов, а чем шире это "окно", тем лучше.

Сам факт смарта с гибким экраном уже не производит вау-эффекта, поэтому дизайн "раскладушек" стал более функциональным, чем вызывающим или эпатажным. Infinix наконец-то сделали "флип", которым удобно пользоваться одной рукой как в сложенном, так и в раскрытом положении. Корпус эргономичный, в ладони лежит крепко, материалы не скользкие, пальцы никуда не упираются.

По части дизайна и комфорта использования предъявить претензии к гаджету не получится.

Экраны

Полноценно использовать "флип" от Infinix можно в сложенном состоянии благодаря внешнему дисплею, который в компании продвигают как самый большой в своем сегменте - диагональ 3,64 дюйма.

Не будем размахивать линейкой, а лучше признаем, что размеры в контексте раскладушек на самом деле внушительные, и сценариев взаимодействия с телефоном без необходимости его раскладывать действительно масса. К тому же характеристики передней панельки околофлагманские: AMOLED-матрица, частота обновления 120 Гц, до 1100 нит яркости и защита армированым стеклом Gorilla Corning Glass Victus 2.

Функционально на нем запускаются не только стоковые плееры, календари и прочие прогнозы погод, но и множество сторонних приложений, адаптированных под формат вспомогательного экранчика.

Ну и зверушек всяких поселить можно - куда же без них? Милениалы, тоскующие по 90-м с их тамагочами точно останутся в восторге от этой фичи.

Похожие спеки у внутреннего основного экрана на 6,9 дюймов. Аналогичные матрица и герцовка, но повыше яркость - 1400 нит.

Морщина по центру есть, визуально в глаза не бросается, четко пальпируется, но все вроде бы уже подуспокоились и свыклись, что на данном этапе эту издержку технологии пока не один из производителей обойти не может.

По экранам, на первый взгляд, все замечательно. Как они покажут себя на дистанции, можно будет оценить только спустя какое-то время.

Камера

При детальном рассмотрении работы камеры можно было засыпать вас "железными" терминами про апертуры и мегапиксели, но давайте обойдемся без этого.

В отличие от некоторых других производителей Infinix идут не по пути сотрудничества с громкими и известными в отрасли брендами Hasselblad или Leica, а качают свои алгоритмы обработки изображения, что на фоне бума нейросетей выглядит куда более перспективным направлением.

И плоды их усилий заметны уже сейчас по качеству фото и видео, получаемых с помощью ZERO Flip. Даже в условиях плохой освещенности картинка вытягивается софтверно до уровня, сопоставимого с тем, как снимает самая топовая современная оптика.

© Богдан Бобров/ РГ

© Богдан Бобров/ РГ

Про преимущества форм-фактора компактной раскладушки для фото-сессий подробно останавливаться не будем - это очевидные предпросмотр на маленьком экранчике, селфи на основную камеру, DV mode, ношение и ведение съемки в формате "прищепки" и т.д.

В копилку плюсов камеры также можно отнести множество различных фильтров и режимов, среди которых в том числе опция создания кинематографического эффекта.

Резюмируя, камера - одно из главных достоинств аппарата.

Производительность

В сердце ZERO Flip бьется Dimensity 8020 Ultimate от MediaTek (техпроцесс 6 нм). В нем трудятся восемь ядер, показатель частоты доходит до 2.6 ГГц, за графику отвечает Mali-G77 MC9 GPU.

Постоянной и оперативной памяти, в зависимости от конфигурации, доступно до 512 Гб и 16 Гб соответственно.

Да, это не флагманские спеки, но их с запасом на несколько лет хватит для того, чтобы комфортно играть в самые требовательные современные игры. Не говоря уже о выполнении повседневных задач. Чаты, мессенджеры, соцсети, созвоны, навигация, воспроизведение медиаконтента - все это функционирует быстро, без зависаний и тормозов.

Отдельно стоит пару слов сказать об автономности. Китайским инженерам каким-то непостижимым образом все же получилось впихнуть аккумулятор практически стандартных 4720 мАч в тонкое тельце девайса.

Питается эта радость от комплектной быстрой зарядки на 70 Вт. С ней одного сеанса у розетки с утра хватает с лихвой на весь день очень активного использования. До половины емкости батарейка доходит примерно за 15 минут.

Для самых взыскательных предусмотрена проводная обратная зарядка на 10 Вт.

Традиционно для Infinix заявлена нормальная работоспособность зарядки при низких температурах - вплоть до -20℃.

До таких значений, к счастью, погода в Московском регионе пока еще не дошла, но на балконе с открытым окном гаджет заряжается без каких-либо видимых реакций.

ПО

Аппарат работает на фирменной оболочке XOS 14.5, накатанной сверху Android 14.

В других обзорах на технику Infinix мы уже неоднократно писали, что она плавная, не замусоренная лишними приложениями и содержит много действительно полезных инструментов, которым легко можно найти применение в повседневном использовании.

Во флипе они еще и доработаны с учетом гибкого форм-фактора.

Плюс вовсю внедряются нейросетевые элементы. Например, в стоковой галерее доступны ИИ-ластик, с которым можно почистить кадр от лишних деталей, и "нарезка" фото на стикеры для мессенджеров.

Еще одна примечательная деталь - производитель обещает выпускать обновления и патчи безопасности ближайшие 3 года, вплоть до шестнадцатой версии "Зеленого робота".

Вердикт

Конечно, утверждение про "Первый Flip не комом" из заголовка содержит в себе определенную долю лукавства. Infinix входит в состав холдинга Transsion, который под брендом-"побратимом" Tecno уже выпустил два поколения "раскладушек" - со своими нюансами и недостатками.

В ZERO Flip все они были учтены, исправлены, и мы видим, какая работа над ошибками была проделана.

Определяющий же аспект при вынесении финальной оценки - это цена. Она снова на порядок ниже, чем у конкурентов, но все еще слишком высокая, чтобы смартфон с гибким экраном можно было отнести в категорию доступных.

Infinix ZERO Flip лишен нарочитой премиальности, но ощущается отличным и качественным изделием, хорошо сбалансированным по всем параметрам.

Если вы давно присматривались к "флипам", но не решались попробовать, то новинка от Infinix может стать отличной точкой входа в мир складных смартфонов.