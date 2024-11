На полюсах Солнца выявили кольца полярных вихрей

На Солнце, как и на Земле, существуют вращающиеся полярные вихри, заявили ученые. Но механизм их формирования совсем иной.

© NASA

Полюса являются наименее изученной частью Солнца. В ходе нового исследования команда из Национального центра атмосферных исследований США смоделировала процессы, которые могут там происходить, с помощью суперкомпьютеров.

На Земле полярные вихри образуются в атмосфере на полюсах. Будучи стабильными, они удерживают холодный воздух. Когда вихри ослабевают, холодные воздушные массы начинают поступать к средним широтам. Полярные вихри также наблюдались на Юпитере, Сатурне, Марсе, Венере, Уране, Нептуне и спутнике Сатурна Титане.

Однако Солнце принципиально отличается от планет и их спутников. Его окружает плазменная «жидкость», обладающая магнитными свойствами. Ученые долгое время не могли установить, как магнетизм влияет на эволюцию полярных вихрей и формируются ли они на Солнце вообще.

Компьютерная модель позволила найти ответы на эти вопросы. Она показала, что на широте 55 градусов на Солнце образуется плотное кольцо полярных вихрей, похожее на Северный полярный круг Земли. После формирования вихри направляются к полюсам, образуя сжимающееся кольцо. По мере того, как круг замыкается, вихри рассеиваются. В конечном итоге остаются только единичные образования, которые исчезают при солнечном максимуме. Количество вихрей и их конфигурация зависят от интенсивности солнечного цикла.

Результаты исследования позволяют лучше понять, какими свойствами обладает магнитное поле Солнца вблизи полюсов. Также они полезны для планирования будущих солнечных миссий, сообщает Proceedings of the National Academy of Sciences.

Ранее стало известно, что количество пятен на Солнце достигло 23-летнего максимума. Их количество в два раза превысило прогнозы.