Насколько смертоносны зыбучие пески

Те, кто вырос на «Скуби-Ду», знают об опасности зыбучих песков. Один неверный шаг — и вы на грани смерти. Но исследования показывают, что в реальности всё не так страшно.

На самом деле шансы быть поглощённым бездонными зыбучими песками ничтожно малы. Но такие пески действительно существуют в природе.

Зыбучие пески образуются, когда песок (или глина) затапливается водой и теряет свою структуру. Однако едва ли вас в них затянет, как в мультике. Исследование, опубликованное в журнале Nature в 2005 году, показало: у зыбучих песков плотность выше, чем у тела человека. И люди редко погружаются в такой песок ниже талии.

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Настоящая опасность кроется в том, где находятся зыбучие пески. Они часто встречаются в приливных зонах, где поднимающиеся воды могут быстро поглотить и утопить человека. И даже в неприливных зонах попавший в ловушку человек может столкнуться с гипотермией, обезвоживанием и истощением, если ему быстро не помогут.