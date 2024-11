Африканские слоны оказались на грани вымирания

Эксперты по дикой природе из Университета штата Колорадо в США оценили состояние популяции африканских слонов в природе. Они проанализировали данные за последние 50 лет и определили, что эти животные находятся под угрозой вымирания.

Результаты исследования указали на масштабное сокращение численности обоих видов африканского слона в среднем на 77%. С 1964-го по 2016 год популяция африканского кустарникового (саванного) слона (L. africana) сократилась в среднем на 70%, африканского лесного слона (L. cyclotis) – на 90%. Ученые собрали данные с 475 объектов в 37 странах Африки.

Сокращение численности оказалось неравномерным. В некоторых популяциях даже отмечался рост, в то время как другие полностью исчезли, сообщает Proceedings of the National Academy of Sciences.

Так, в регионе Сахель на севере Африки численность слонов сократилась из-за военных конфликтов, в Восточной и Центральной Африке – из-за браконьерства и освоения людьми дикой природы. Но в некоторых частях южной Африки, особенно в Ботсване, где предпринимаются меры по защите слонов, их популяция стабильна и устойчива.

«Исследование проливает свет на то, как быстро может исчезнуть даже такое крупное и заметное существо, как слоны», – отметили авторы научной работы.

Причины резкого сокращения численности слонов связаны с деятельностью человека. Слоны страдают от браконьерства и разрушения среды обитания. Кроме того, слоны часто уничтожают посевы местных фермеров, из-за чего люди их истребляют. По оценкам, сейчас в Африке обитает 415 тысяч слонов, тогда как сто лет назад их могло быть три-пять млн.

