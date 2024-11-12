Рынку смартфонов в России предрекли сокращение

Российские компании сократили закупки электроники и бытовой техники за рубежом на 15-30 процентов по сравнению с 2023 годом. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на ведущего аналитика Mobile Research Group Эльдара Муртазина.

По словам эксперта, снижение уровня закупок может привести к сокращению ассортимента гаджетов и росту цен на них на 10–20 процентов в 2025 году. Представитель одного из иностранных производителей связал снижение закупок и спроса с ростом ключевой ставки до 21 процента годовых. В таких условиях выгоднее открыть вклад, чем делать дорогостоящие покупки, подчеркнул он.

По словам Муртазина, первоначально эксперты прогнозировали, что в 2024 году в России будет продано 32 миллиона смартфонов. Теперь прогноз продаж снизили до 30 миллионов, но реальные цифры могут оказаться еще меньше.

Гендиректор TelecomDaily Денис Кусков считает, что проблема сужения ассортимента в первую очередь затронет покупателей, которые хотели приобрести дорогие ноутбуки ушедших из России брендов и европейскую бытовую технику.

В конце октября импортеры и розничные продавцы сообщили «Известиям», что цены на смартфоны в России выросли почти на 15 процентов. Собеседники газеты заявляли, что средняя цена на новый смартфон достигла 23,9 тысячи рублей.