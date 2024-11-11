IT-эксперт предупредила о разрушительном влиянии дождя на смартфоны

Топовые производители смартфонов продолжают продавать недорогие модели без встроенной влагозащиты. К тому же миллионы людей пользуются дешевыми кнопочными мобильниками. При этом в дождливую погоду влага может попасть в USB-порт устройства и повредить его, что сделает невозможным зарядку. Об этих и других негативных последствиях влаги для смартфона, а также способах его защиты «Газете.Ru» рассказала руководитель отдела телефонии розничной сети МТС Наталья Голицына.

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Голицына считает, что наиболее уязвимыми к дождю элементами смартфона и телефона являются дисплей и разъем для зарядки, так называемый USB-порт. Повреждение каждого из компонентов зачастую чревато дорогостоящим ремонтом.

«В случае с экраном влага может вызвать темные пятна из-за проблем с подсветкой или полное отсутствие изображения. В случае с USB – проблемы с аккумулятором, снижение производительности или полное отсутствие возможности зарядить свой смартфон», – сказала Голицына.

По ее словам, самый надежный способ защитить смартфон и телефон от влаги – это использовать водонепроницаемый чехол. Такие чехлы бывают разных моделей, и их можно выбрать в зависимости от нужд. Важно удостовериться, что чехол сертифицирован по стандарту IP67 или выше, что гарантирует защиту от струй воды и погружения на небольшую глубину.

«Стоит следовать простому правилу – не использовать телефон или смартфон под дождем. При необходимости ответить на звонок или сообщение, это можно сделать с помощью умных часов или наушников, которые с большей вероятностью защищены от влаги. Многие современные устройства также поддерживают голосовые команды, что также может помочь минимизировать взаимодействие с телефоном в неблагоприятных условиях», – сказала эксперт.

Также Голицына рекомендовала не пренебрегать защитой портов на смартфоне. Нужно закрывать разъемы для зарядки и наушников, если они не используются – это снизит риск попадания влаги. Некоторые производители аксессуаров, добавила эксперт, предлагают специальные заглушки, которые могут дополнительно защитить открытые порты.

Голицына также подчеркнула, что, если смартфон или телефон уже пострадал от воды, его не стоит пытаться починить самостоятельно. Самодеятельность, скорее всего, не просто не поможет, но и усугубит ситуацию. Поэтому лучше всего сразу обратиться за помощью в сервисный центр.