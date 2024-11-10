В Мексике обнаружили портал в мир мертвых

В местечке Митла на юге Мексики археологи обнаружили сеть тоннелей, служившую индейским порталом в мир мертвых.

Об этом пишет РИА Новости.

«Судить же о протяженности тоннелей пока рано. Возможно, сеть была многоярусной», — рассказал журналистам археолог Марко Вигато.

Как сообщается, в 2023 году сотрудники Национального института антропологии и истории Мексики начали работу в районе католической церкви Сан-Пабло-Апостол. Геологов смутили результаты исследования почвы под ее фундаментом.

В результате раскопок археологи обнаружили сеть тоннелей, тянущуюся за пределы здания. В некоторых местах глубина тоннелей достигала 30 метров.

Ранее археологи Еврейского университета в Иерусалиме и Национальной академии наук Таджикистана обнаружили поселение древнейших людей Сойи Хавзак. Были обнаружены каменные орудия, кости животных и остатки древней растительности.