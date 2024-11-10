Проекты Open Source стали отклонять правки исходного кода от россиян

От разработчика из Санкт-Петербурга не приняли правки в Open Source проект. Отказ мотивировали невозможностью работы с источником из России.

Житель северной столицы и сотрудник «Яндекса» Ахтям Сакаев больше десяти лет участвует в развитии различных Open Source проектов. В начале октября он предложил свою доработку в код проекта Reactor на сайте GitHub. Судя по комментариям других участников, изменения пришлись им по душе. Запрос провисел около месяца, потом был отклонен. Необычным стало объяснение причин такого решения, о котором сообщил сотрудник американской компании Broadcom: «Спасибо за ваш вклад. К сожалению, как проект, курируемый Broadcom, мы не можем принимать изменения из российских источников из-за экспортной политики Broadcom».

Ранее в октябре российских программистов отстранили от участия в разработке ядра Linux. Так что для Ахтяма Сакаева случившееся не стало неожиданностью. Вот что он рассказал Business FM:

Ахтям Сакаев программист «На фоне новостей об исключении 11 человек из списка майнтейнеров ядра Linux, которые имеет отношение к России, это скорее не стало новостью. Раньше проблем не было, я давно уже развиваю Open Source. Это первая такая ситуация. Вообще это нездоровая тенденция для научного сообщества, желание развивать Open Source, конечно, есть, но не весь. Буду участвовать, но не во всех проектах».

Многие программы, которые входят в реестр отечественного ПО, базируются на проектах с открытым исходным кодом. Если предложенные российскими разработчиками этих продуктов исправления и улучшения будут отклоняться сообществом Open Source, то, наверное, хуже будет только самому сообществу.

Отстранение россиян от разработки пока не стало массовым явлением, говорит Алексей Смирнов, председатель Совета директоров компании «Базальт СПО», которая разрабатывает, в том числе, операционные системы семейства Alt:

Алексей Смирнов, председатель Совета директоров компании «Базальт СПО»: «Мы работаем непосредственно с ключевыми международными проектами разработки. У основных проектов обычно есть свои площадки, и на GitHub они разве что зеркала держат. Если взять ядро Linux, то основные библиотеки разрабатываются не на GitHub. В этом смысле роль GitHub немного преувеличена. Это хорошая удобная площадка, но это не там, где происходит основная жизнь. Мы пока не сталкивались с какими-то ограничениями. Мы позиционируем себя как международный проект разработки и участвуем в международных проектах много лет. Нет, мы не сталкивались [с отклонением наших разработок], и многие наши коллеги тоже не сталкивались. То есть это происходит достаточно избирательно».

Историю, которая произошла с Ахтямом Сакаевым, наверное, можно объяснить тем, что за проектом, в который он хотел внести изменения, стоит американская компания. И она боится нарушить санкционный режим, продолжает председатель совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко:

Герман Клименко, председатель совета Фонда развития цифровой экономики: «Тут, наверное, имеет смысл говорить не о мнении сообщества, а о мнении отдельных юристов. Разные зарубежные компании очень по-разному подходят к трактовке санкций, поэтому сказать, что есть какая-то системная история, мне кажется, нельзя, Это вопрос больше юридической практики, юридических трактовок. И объективности ради Open Source, по-моему, меньше всего поражен этой заразой. Open Source изначально создавался как альтернатива жесткой регуляторике проприетарного программного обеспечения и, конечно, для всех это несколько неожиданно. По крайней мере, раньше не было прецедентов, чтобы были какие-то санкции по национальному признаку. Но я надеюсь, что это все-таки не перейдет какую-то критическую черту».

В комментариях пользователи GitHub из разных стран признавались, что сильно удивлены решением отклонить изменения в код проекта, предложенные петербургским программистом. Никто открыто это решение не поддержал. Впоследствии многие комментарии были удалены, а возможность добавления новых была отключена.