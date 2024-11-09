Стал известен сюжет самого частого сна космонавтов

Космонавтам часто снится, что они находятся на Земле и общаются с удивленными знакомыми. Об этом рассказал российский космонавт Андрей Федяев на фестивале «ВНауке» 2.0, сообщает РИА Новости.

Федяев привел интересный факт: многие космонавты во время пребывания на орбите видят один и тот же сон.

«Как будто он во сне идет по земле, встречает какого знакомого, а знакомый ему говорит: "Привет! А что ты здесь делаешь? Ты же в космосе должен быть"», — рассказал Федяев.

По его словам, такой сон не раз снился разным людям, но сам он с подобным сновидением не сталкивался. Ему снились обычные сны.

Космонавт не исключил, что его коллеги «программируют» друг друга на воспроизведение такого сна.

«Кому-то одному приснился, он рассказал, а дальше это уже пошло как зараза какая-то, может быть», — добавил Федяев.

В прошлом году Федяев находился на МКС более полугода.

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