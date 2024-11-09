СМИ: в Китае испытали «Звезду смерти»

Китайские ученые разработали новый тип микроволнового оружия. Оно собирает электромагнитные волны в один луч, способный подавить вражеские спутники. Об этом пишет газета South China Morning Post. Издание сравнивает принцип работы такого вооружения с лучом «Звезды смерти» из «Звездных войн».

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Система состоит из нескольких платформ, размещающихся в разных местах. Затем они излучают микроволны, которые фокусируюся в мощный энерголуч для атаки на одну цель.

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Устройство прошло экспериментальные испытания, которые подтвердили, что оно может эффективно подавлять сигналы американских GPS- и других спутников.