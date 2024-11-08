«Роскосмос» рассказал о юбилее «Союза»

Первый пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» состоялся ровно 20 лет назад. О юбилее ракеты рассказала госкорпорация «Роскосмос» в Telegram.

«20 лет назад, 8 ноября 2004 года, с космодрома Плесецк состоялся первый пуск ракеты "Союз-2.1а" Эта пусковая кампания положила начало летным испытаниям современных носителей "Союз-2" производства РКЦ "Прогресс"», — говорится в сообщении.

«Союз-2» разрабатывали на базе ракеты «Союз» в два этапа. Конструкторам удалось повысить энергетические характеристики носителя, внедрить полностью цифровую систему управления и применить телеметрическую систему на основе только отечественных комплектующих.

В декабре 2006 года стартовал «Союз-2.1б», а позже на основе ракеты создали модификацию «Союз-СТ» для Гвианского космического центра и версию «Союза-2» для запусков с космодрома Восточный. «Союз-2.1а» и «Союз-2.1б» находятся в штатной эксплуатации с 2015 года.

Ранее в ноябре в «Роскосмосе» сообщили, что одновременный запуск 51 космического аппарата российского производства на «Союзе-2.1б» стал рекордным. Ракета вывела на орбиту два спутника «Ионосфера-М» и 49 малых аппаратов.