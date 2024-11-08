Раскрыта ледниковая история формирования долины Волги

Исследователи из России и Германии изучили структуру почв и рельефа в верхнем течении Волги, что позволило им уточнить то, какую роль сыграло движение ледников в последние 170 тыс. лет в формировании долины самой крупной реки Европы.

Об этом сообщила пресс-служба Российского научного фонда (РНФ).

"Ученые обнаружили, что долина Волги в верхнем течении носит составной характер и включает, наряду с ложбинами, "лестницу" из вновь образованных речных террас. Это объясняет описанное еще в XIX в. почвоведом и геологом Василием Докучаевым несоответствие современных речных русел древним долинам подавляющего большинства больших и малых рек Русской равнины", - говорится в сообщении.

К такому выводу пришла группа российских ученых под руководством ведущего научного сотрудника МГУ имени Ломоносова (Москва) Александра Макеева при изучении образцов почв, собранных в долине Волги в ее верхнем течении. В рамках этого исследования ученые изучили структуру большого числа срезов почвы как у кромки берега Волги, так и в высоких междуречных пространствах, и использовали эти данные для реконструкции истории формирования долины крупнейшей реки Европы.

Проведенный Макеевым и его коллегами анализ этих образцов показал, что вся долина Волги в ее верхнем течении представляет собой сложную многослойную структуру, которую почвоведы называют "двучленными отложениями". Так ученые называют почвы, сформированные на ледниковых моренах, которые при этом перекрыты маломощным песчано-супесчаным надморенным слоем толщиной в 50-70 сантиметров.

Анализ структуры этих отложений показал, что Волга в верхнем течении "наследует" древнюю доледниковую ложбину стока, на что указывает отсутствие аллювиальных отложений, продуктов деятельности рек, в изученных регионах долины этой крупнейшей реки. Также ученые обнаружили своеобразную "лестницу" из доледникового террасового комплекса, погребенного под отложениями ледниковой эры, чье открытие подтверждает теории Докучаева о природе крупных и малых рек Русской равнины.