В России представили посвященный Трампу iPhone 16 Pro

Специализирующаяся на производстве смартфонов и носимой электроники из дорогих материалов российская компания Caviar анонсировала новую коллекцию, посвященную победе Дональда Трампа на президентских выборах в США 2024 года. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в «Газету.Ru».

© Caviar

Коллекция «Visionaries» (рус. – «Визионеры») включает кастомные iPhone, посвященные выдающимся личностям, таким как Дональд Трамп, Илон Маск и Стив Джобс.

Новинка под названием Trump Great Again отсылает к знаменитому слогану новоизбранного президента США — Make America Great Again. Дизайн смартфона включает элементы, напоминающие архитектуру Trump Tower, и декоративный элемент в цвете любимого галстука Трампа.

Вторая модель коллекции — обновленная версия Musk Be On Mars, посвященная основателю SpaceX Илону Маску. Устройство украшено изображением космического корабля и аутентичным фрагментом космической миссии SpaceX, встроенным в корпус iPhone.

Цены на модели коллекции Visionaries начинаются от 569 тыс. руб. за iPhone 16 Pro Great Again и доходят до 739 тыс. руб. за iPhone 16 Pro Max Musk Be On Mars.