Huawei выпустила бета-версию HarmonyOS Next

Корпорация Huawei приступила к бета-тестированию принципиально новой версии своего главного детища — операционной системы Harmony. Разработка получила приставку next, что олицетворяет рубеж, который китайцам удалось преодолеть, а именно — независимость от Android. За пять последних лет, после первого срока Дональда Трампа и начала торговой войны с Китаем, Huawei не просто не сдал позиции, а серьезно их укрепил, оброс компетенциями и выдал третьего серьезного конкурента на устоявшемся рынке операционных систем. HarmonyOS Next в перспективе способен потеснить Android и iOS, хотя пока особо и не выходит за пределы Китая, говорит управляющий RTM Group, эксперт в области информационной безопасности и права в IT Евгений Царев:

© BFM.RU

Евгений Царев управляющий RTM Group, эксперт в области информационной безопасности и права в IT «HarmonyOS в любом случае разрабатывалась на базе Android, но это нестандартный Android. То есть нельзя сказать, что это примерно то же самое, что делает Samsung или Xiaomi. Конечно же, это довольно альтернативная операционная система. Но при этом, естественно, базой изначально был Android. В настоящий момент они действительно технологически отвязались от него и сейчас, да, чисто в Китае получается три игрока. Первый игрок это Android, с самой большой долей рынка, потом идет iOS, и после этого идет HarmonyOS. Такая история возможна в Китае именно потому, что в Китае огромный рынок. Потому что мало сделать только операционную систему и отвязаться от всех, и сказать, что я самый лучший и буду развиваться самостоятельно. Нужно еще простимулировать разработчиков приложений для того, чтобы они писали приложение под твою операционную систему. В этом, как бы, самый главный вопрос всегда».

Huawei отмечает преимущества новой версии своей ОС — повышение плавности работы на 30%, снижение энергопотребления на 20%, бесшовное соединение и сверхбыстрый обмен файлами между двумя устройствами — например, передать файл размером больше гигабайта можно за 8 секунд. Список поддерживаемых устройств включает серию Huawei Pura 70, Huawei Pocket 2 и MatePad Pro 11. В перспективе будет расширение на ОС для часов, на электронику в автомобилях — и так далее. Есть даже интеграция с цифровым юанем.

Но главное — это планы Китая по выходу на международный рынок. Даже внушительная база в 1 млрд китайских пользователей — все-таки недостаточна для полноценного третьего игрока на глобальном рынке, считает блогер, основатель YouTube-канала Wylsacom Валентин Петухов:

Валентин Петухов блогер, основатель YouTube-канала Wylsacom:

«Тут надо только понять, какой здесь смысл глобально закладывает производитель. Потому что сама Android распространяется по модели open-source, она абсолютно бесплатна. Деньги Google берет только за использование мобильных сервисов, которых как раз в данном случае в китайских версиях операционной системы нет. Здесь теперь Huawei разрабатывает и свои мобайл-сервисы. Возможно, они эту HarmonyOS смогут лицензировать и как-то ее дальше развивать за пределами собственных устройств. Глобально, ни у кого желания переходить на подобные системы нет. Ну, а Китай с его очень специфическим подходом к тому, что такое вообще доступность тех или иных сервисов, как раз вполне может это продолжить развивать. Это собственное приложение в Китае, это собственные сервисы, поэтому им глобальный вопрос вообще не так интересен. Но с точки зрения, скажем так, вообще гегемонии операционных систем на мобильном рынке, где у нас по факту существует только Android и iOS, это, конечно, интересный сдвиг».

Свои амбиции по созданию ОС есть у еще одной страны, претендующей на мировое лидерство во всем — у Индии. Для персональных компьютеров разрабатывается BharOS, для мобильных устройств — Maya OS. База пользователей — еще больше, чем у Китая. Но стадия внедрения пока — та же, что была у Huawei пять лет назад.